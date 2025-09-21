Anna Of The North live on tour

Bei Scott Snyder, Bassist von Great White, wurde ein Tumor im Gehirn entdeckt. Zwar wurde er umgehend operiert, aber es gibt Probleme.
Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Diesmal trifft es (mal wieder) Great White. Wie kürzlich bekannt wurde, musste sich Scott Snyder einer Operation unterziehen. Der Grund dafür soll ein faustgroßer Tumor im Gehirn des Bassisten gewesen sein. Diese Information wurde publik, da Snyders Schwägerin Victoria Anders einen Spendenaufruf über GoFundMe gestartet hat. Ein Problem nach dem anderen Anders schreibt im Text zur Crowdfunding-Kampagne: „Es war ein harter Weg, der damit begann, dass bei Scott Sehstörungen, Kopfschmerzen und Verwirrtheit auftraten, ohne dass er eine klare Vorstellung davon hatte, was die Ursache sein könnte. Als die Symptome stärker und häufiger wurden, beschlossen…
