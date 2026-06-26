Anvil live on tour

Wegen eines „bedauerlichen persönlichen Grundes“ muss Black Veil Brides-Schlagzeuger Christian „CC“ Coma für den Rest der Europatournee aussetzen.

Black Veiil Brides-Schlagzeuger Christian „CC“ Coma muss gezwungenermaßen pausieren: Aufgrund eines „bedauerlichen persönlichen Grunds“ muss er für den Rest der Europatournee 2026 aussetzen. Vertreten wird er für diese Dauer von Wade Murff, der seit diesem Jahr zum Live-Ensemble von Godsmack gehört. Ungewollte Zäsur „Aufgrund eines bedauerlichen persönlichen Grunds wird unser Bruder Christian Coma für den Rest der Europatournee 2026 nicht mit uns auf der Bühne stehen“, erklärten Black Veil Brides in einem Beitrag in den Sozialen Medien. „Wir entschuldigen uns bei allen, die die bereits angekündigte Absage des Konzerts in Mailand zur Kenntnis genommen haben, aber diese Situation erforderte entsprechende…