Ariel Posen live on tour

Der einstige In Flames- und derzeitige The Halo Effect-Bassist Peter Iwers strebt eine Karriere in der schwedischen Kommunalpolitik an.
Während The Halo Effect kurz vor der Veröffentlichung ihrer EP WE ARE SHADOWS stehen, hat Bassist Peter Iwers eine Ankündigung zu machen. Der Musiker will sich fortan politisch engagieren und tritt der gemäßigten Partei Moderaterna bei. Die Partei ist eine der ältesten in Schweden und vertritt eher konservative Werte. Engagement und Verantwortung In den Sozialen Medien postete Peter Iwers seine Bekanntmachung mit einer Liste der Nominierten für Göteborg. Dazu schreibt er: „In den letzten Jahren habe ich in den Medien und auf Sozialen Plattformen oft Themen angesprochen – von Pandemie-Management über (meiner Meinung nach) veraltete Alkoholgesetze bis hin zur Aufhebung…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.