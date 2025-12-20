Arkells live on tour

Megadeth-Boss Dave Mustaine muss sich schon länger mit ein paar gesundheitlichen Themen herumschlagen, die ihm das Leben schwermachen.

Megadeth sagen bekanntlich mit ihrem nächsten, Band-betitelten Studiowerk sowie der anschließenden Abschiedstournee laut Servus. Nun hat Mastermind Dave Mustaine im Gespräch mit US-Radiomoderator Eddie Trunk etwas näher ausgeführt, wie er auf diesen Einfall gekommen ist. Der 64-Jährige schlägt sich offenbar noch einige Zeit mit gesundheitlichen Wehwehchen herum, die nun den Anlass für das finale Album und die Farewell-Tour gegeben haben. Mit Ankündigung "Das hat sich schon lange Zeit angebahnt", gesteht der Megadeth-Chef. "Einfach wegen der körperlichen Sachen, die sich bei meinen Händen abspielen. Meine Hände lassen mich im Stich. Und es gab andere Dinge, die schwierig waren wegen all dem…