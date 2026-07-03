Arkham Witch live on tour

Shock-Rocker Alice Cooper erklärt in neuem Interview, warum Künstliche Intelligenz niemals Musik machen kann wie ein Mensch.
KI ist mittlerweile auch in der Musik angekommen. Kein Wunder, dass immer mehr Musiker dazu befragt werden und sich Gedanken darüber machen. Horror-Rocker Alice Cooper gehört ebenfalls dazu und teilt im Interview mit Trunk Nation With Eddie Trunk seine Meinung zu KI-generierter Musik. Der perfekte Rock-Star Er sagt: "So sieht es aktuell aus: Ich könnte jetzt einen Rock-Star erschaffen. Ich könnte einen Yungblud erschaffen – einen Typen, der sehr ansprechend ist, rockig, knallhart, gutaussehend. Ich könnte einen Kerl namens Starboy erschaffen und ihn gut aussehen lassen. Aber er existiert nicht. Ich könnte der Künstlichen Intelligenz sagen, dass ich will, dass er…
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