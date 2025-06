Arm’s Length live on tour

Mugshot

4.5 / 7

Metalcore

„Hallo, wir sind Mugshot aus Kalifornien, und wir spielen eine Menge Break­downs.“ So be­grüßen Mugshot typischerweise ihre Fans bei ihren Auf­trit­ten. Ein Satz, der auch aus einer Vorstellungsrunde stammen könnte, und gleichzeitig die perfekte Zusammenfassung für das neue Album der Amerikaner. Denn wenn die Kalifornier auf ihrem zweiten Album ALL THE DEVILS ARE HERE etwas […]