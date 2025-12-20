Árstíðir live on tour

Mit einem epischeren Ansatz sowie offenkundigen Hits schreiben Helloween Geschichte.

METAL HAMMER hat die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt – mit einer fast 100-köpfigen Jury. In die Liste geschafft haben es Veröffentlichungen von 1970 bis 2023. Heute stellen wir daraus vor: Platz 33: KEEPER OF THE SEVEN KEYS PART 1 von Helloween (1987) KEEPER OF THE SEVEN KEYS PART 1 von Helloween erschien erstmals 1987. Derzeit befindet sich die Band mit dem neuen Album GIANTS & MONSTERS auf Tournee zum 40. Jubiläum. Ein Doppelschlag für die Ewigkeit: Zwei Jahre nach dem Debüt WALLS OF JERICHO tritt Gitarrist Kai Hansen vom Mikro zurück, und die jungen Hamburger rekrutieren den noch…