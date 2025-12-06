Atalhos live on tour

Anfang 2026 könnte es neue Musik von Six Feet Under geben. Immerhin sind die Arbeiten am neuen Album in den letzten Zügen.

Die letzten Alben von Six Feet Under mussten durchwachsene Kritiken einstecken. Zuletzt fuhr KILLING FOR REVENGE (2024) von der METAL HAMMER-Redaktion nur zwei Punkte ein. Sehr viel besser schnitten auch die Vorgänger nicht ab. Immer häufiger war zu lesen, dass die besten Zeiten von Chris Barnes vorbei seien. Der einstige Cannibal Corpse-Frontmann scheint das jedoch etwas anders zu sehen und macht einfach weiter Musik. Purer Death Metal In den Sozialen Medien schreibt die Band, deren Kern aus Barnes und Gitarrist Jack Owen (ebenfalls Ex-Cannibal Corpse) besteht: „Die Aufnahmen zum neuen Six Feet Under-Album laufen super! Mark Lewis hat mit dem…