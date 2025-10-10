Avery Tucker live on tour

Reaper Entertainment hat ein Projekt als Hommage an Children Of Bodom angekündigt. Das erste Ergebnis dessen soll schon bald zu hören sein.
Gerade erst ist die offizielle Children Of Bodom-Biografie erscheinen, schon steht das nächste Projekt in den Startlöchern. Reaper Entertainment arbeitet mit Label-internen Bands derzeit an einem Projekt, dass den klangvollen Namen „A Tribute To The Reaper“ trägt. Für das Label eine Herzenssache und „eine kollektive Hommage an eine der einflussreichsten Bands der modernen Metal-Geschichte“. Ein „unsterbliches Erbe“ Das Label selbst schreibt zur Ankündigung: „Da der Name Reaper Entertainment auf unserer tiefen Bewunderung für COB beruht, luden wir unsere Bands ein, ihre eigenen Versionen von Bodom-Klassikern aufzunehmen. Das Ergebnis ist eine wachsende Sammlung neu interpretierter Hymnen – jede einzelne davon geprägt…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.