Ben Caplan live on tour

In der Dezemberausgabe betrachten wir ausführlich HEAVEN AND HELL und BLIZZARD OF OZZ. Dazu weitere Interviews, Live-Berichte und vieles mehr.
Ihr bekommt METAL HAMMER 12/2025 ab dem 14.11.2025 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Black Sabbath vs. Ozzy Osbourne Das Jahr 1980 nimmt im Kosmos der Urväter des Heavy Metal eine besondere Rolle ein – schließlich trennten sich damals die Wege von Black Sabbath und ihrem Sänger Ozzy Osbourne auch offiziell. Während Erstgenannte zusammen mit Ronnie James Dio HEAVEN AND HELL auf den Markt brachten, veröffentlichte der Madman sein Solodebüt BLIZZARD OF OZZ. Frank Thießies taucht in das Schicksalsjahr ein und vollzieht beide Wege detailliert nach. Als Kür…
