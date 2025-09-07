Ben Zucker live on tour

2025 feiert die inzwischen inaktive Band ihren 50. Geburtstag, und Gründer wie Galionsfigur Ian Fraser „Lemmy“ Kilmister würde zudem seinen 80. begehen.
Sämtliche 50 Motörhead-Meilensteine findet ihr in der METAL HAMMER-Augustausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Aufgrund der Jubiläen gedenken wir Werk, Wirken und Witz von Lemmy sowie seiner Mannschaft mit 50 Motörhead-Momenten. Eine Frage der Perspektive Denkt man an Lemmy, dürfte das (Bühnen-)Bild, das man dabei unmittelbar im Kopf hat, wie folgt ausschauen: Ein Hüne mit Hut oder militärischer Kopfbedeckung, vorwiegend in schwarz gekleidet. Umgeschnallt hat er einen mächtigen Rickenbacker-Bass, während im Hintergrund sein 1976 angeschafftes, markiges 100-Watt-Marshall-1992-Super-Bass-Lieblings-Topteil mit dem durchaus etwas griffigen Spitznamen „Murder One“ auf…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.