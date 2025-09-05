Big Thief live on tour

Slipknot erwägen offenbar ernsthaft, ihre Master- und Publishing-Tantiemen an eine Investment-Firma zu verkaufen.
Wie Billboard berichtet, loten Slipknot einen Verkauf ihrer Verlags- und Master-Tantiemen aus. Den Quellen des Branchen-Magazins zufolge nähert sich die Band entweder einem Deal mit HarbourView Equity Partners an, oder das Geschäft ist sogar schon in trockenen Tüchern. Die Musiker sollen dabei um geschätzt 120 Millionen US-Dollar reicher werden. Lukrativer Handel Hierbei lohnt es sich genauer hinzuschauen: Denn Slipknot beschäftigen sich demnach nur damit, ihre Einkünfte aus Tantiemen zu verkaufen. Bei der Band verbleiben die Verlagsrechte, während die Warner Music Group weiter die Rechte an den Mastern des Backing-Katalogs behält. Insgesamt haben die Alternative-Metaller laut dem Marktforschungsinstitut Luminate allein in…
