Black Magnet live on tour

Heaven Shall Burn spielen im Landgasthof Wacken eine Special Clubshow am Festival-Donnerstag mit begrenzter Kapazität; Tickets gibt’s nur via Verlosung.

Die sogenannte „9. Bühne des Wacken Open Air“, der Landgasthof Wacken, verrät sein Programm während des Wacken Open Air 2026. Ein besonderes Highlight ereignet sich am Festival-Donnerstag. Heaven Shall Burn werden im Landgasthof Wacken eine exklusive Clubshow in kleinem Rahmen spielen. 400 Tickets dafür sollen im Vorfeld unter allen W:O:A 2026 Ticket-Besitzern verlost werden. Heaven Shall Burns Blutspendeaktion Das Konzert läuft wie schon Heaven Shall Burns jüngste Tour unter dem Banner "Pay With Your Blood" – eine Aktion des Blutspendenprogramms des W:O:A. Blutspendende hatten dabei die Möglichkeit, Frei-Tickets für die Heaven Shall Burn-Tour zu "erspenden". Die aktuelle Verlosung ist jedoch nicht an eine…