Black Sabbitch live on tour

Im November lassen es Papa Roach noch einmal richtig krachen — zusammen mit zwei weiteren hochkarätigen Musikgruppen.

Papa Roach spielen sich gerade durch die europäische Festival-Landschaft und streuen zwischendurch immer wieder Einzel-Shows ein. Das Quartett ruht sich jedoch nicht auf den Lorbeeren aus, die es gerade erntet, sondern plant schon den nächsten Streich. So werden sich die US-Amerikaner im Herbst zu einer großen Arenatournee aufschwingen, bei der sie insgesamt siebenmal im deutschsprachigen Raum Station machen. Dickes Paket So drehen Papa Roach ihre Verstärker im Rahmen der Fortsetzung ihrer "Rise Of The Roach"-Welttournee im November 2026 in München, Berlin, Hamburg, Köln, Leipzig, Frankfurt sowie in Zürich auf. Doch damit nicht genug: Die ‘Last Resort’-Helden bringen vielversprechende Vorbands mit.…