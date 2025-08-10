Black Sea Dahu live on tour

In der Augustausgabe huldigen wir ausführlich Motörhead und Lemmy Kilmister. Dazu Interviews und große Berichte von Sommer-Festivals.
Ihr bekommt METAL HAMMER 08/2025 ab dem 25.07.2025 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Motörhead Dieses Jahr hätten Motörhead ihr 50. Band-Jubiläum zelebriert; außerdem wäre Kultfigur Lemmy Kilmister im Dezember 80 Jahre alt geworden. Grund genug für uns, auf das umfangreiche und die Metal-Szene nachhaltig beeinflussende Schaffen der Ikonen zurückzublicken. Autor Frank Thießies hat für euch die 50 wissenswertesten Geheimnisse über Motörhead zutagegefördert und aufbereitet. Obendrauf gibt es – nur mit diesem Heft – eine Vinyl-7“mit zwei Songs. Alice Cooper Group Gleich vier Gesprächspartner (inklusive Alice Cooper selbst)…
