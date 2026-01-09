Blond live on tour

Beim Battle Beast-Gastspiel in Bratislava ereignete sich ein tragisches Ereignis: Ein Konzertbesucher hatte einen Herzinfarkt, jede Hilfe kam zu spät.
Battle Beast befinden sich derzeit mit Dominum und Majestica auf großer Tournee durch Europa. Leider hat sich beim Konzert am 1. Dezember 2025 in Bratislava eine Tragödie abgespielt. Ein Besucher der Show in der Hauptstadt der Slowakei erlitt während des Auftritts von Frontröhre Noora Louhimo und Co. einen Herzinfarkt. Die Rettungskräfte konnten dem Zuschauer bedauerlicherweise nicht mehr helfen. Toller Zusammenhalt "Gestern in Bratislava sahen wir uns gezwungen, unsere Show wegen eines schweren medizinischen Notfalls im Publikum abzubrechen, welcher tragischerweise den Tod der Person zur Folge hatte", ließen Battle Beast am gestrigen Dienstag, den 2. Dezember 2025 wissen. "Wir wollen der…
