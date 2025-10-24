Boy In Space live on tour

Rob Halford hat sich daran zurück erinnert, wie das klassische Judas Priest-Album TURBO anno 1986 aufgenommen wurde.
Kommendes Jahr feiern Judas Priest die Jubiläen zweier Studioalben: 2026 wird TURBO 40 Jahre alt, und SAD WINGS OF DESTINY 50 Jahre. Im Interview beim britischen Radiosender Planet Rock sinnierte Frontmann Rob Halford darüber, welche Songs davon die Heavy-Metaller dann live spielen könnten. Im Zuge dessen kam der 74-Jährige darauf zu sprechen, wie TURBO vielen Leute 1986 gegen den Strich ging. Unterschiedliche Atmosphären "Heute hat man 30.000 Metal-Fans, die allesamt ,I’m your turbo lover‘ singen", merkt Rob Halford an. "Aber als die Platte veröffentlicht wurde, wollte jeder sie in den Mülleimer werfen. ,Was ist das? Das ist kein Metal!‘ Wie…
