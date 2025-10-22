Brett Young live on tour

Lostprophets-Sänger Ian Watkins, der 2013 wegen Kindesmissbrauchs zu 29 Jahren Haft verurteilt wurde, ist im Gefängnis gestorben.
Ian Watkins, bekannt als ehemaliger Sänger der Post Hardcore-Formation Lostprophets, wurde laut der BBC im Gefängnis angegriffen und ist nun an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Watkins, der 2013 wegen mehrerer Fälle des Kindesmissbrauchs verurteilt wurde, saß in Wakefield eine Haftstrafe von 29 Jahren ab. Die West Yorkshire-Polizei bestätigte, dass Beamte der Mordkommission ermitteln, nachdem Mitarbeitende des Gefängnisses einen Angriff auf einen Gefangenen meldeten. Watkins wurde am Samstagmorgen für tot erklärt. Weiter konnten keine Angaben zu dem Vorfall gemacht werden, während die Ermittlungen laufen. Zweiter Angriff Watkins wurde 2023 schon einmal im selben Gefängnis angegriffen und dort für sechs Stunden…
