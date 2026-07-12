BSK live on tour

Repentance-Gitarrist Shaun Glass ist mit nur 57 Jahren verstorben. Auf den Sozialen Medien melden sich nun andere Metal-Größen zu Wort.
Repentance-Gitarrist Shaun Glass, der zuvor in Soil und Broken Hope spielte, ist im Alter von 57 Jahren verstorben. Das teilte seine Frau Michelle auf den Sozialen Medien mit. Glass, der unter anderem Gitarrist der Bands Soil, Broken Hope, Sindrome, Terminal Death, Dirge Within, The Bloodline und aktuell Repentance war, ist am Mittwoch, den 1. Juli verstorben, nachdem er einen Monat zuvor einen Schlaganfall erlitten hatte. Er hinterlässt einen 13-Jährigen Sohn. Bekannte Beileidsbekundungen Seine Frau Michelle teilte die Nachricht am Mittwoch auf den Sozialen Medien. Seither haben sich einige bekannte Metal-Musiker zu Wort gemeldet, darunter auch Fear Factorys Dino Cazares. "Das…
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