Bury Tomorrow live on tour

Metallica-Mitlglied Kirk Hammett hat kein gutes Haar an der Qualität der derzeitigen populären Musik gelassen.
Metallica-Saitenhexer Kirk Hammett hat seine Meinung zur derzeit angesagten Pop-Musik kundgetan — und die ist alles andere als positiv. So hat der Lockenkopf Pop und das zugehörige Songwriting als "Mist" bezeichnet — und das kurz nachdem das frühere Exodus-Mitglied mit einem unzweideutigen Shirt einen Seitenhieb auf Taylor Swift abgesetzt hat. Höheres Niveau Jedenfalls gab Kirk Hammett im Interview bei der The Irish Times zu Protokoll: "Ich habe angefangen, indem ich von Schallplatten gelernt habe. Ich habe versucht, mein Gehör zu schulen und Songs sowie Gitarrensoli zu lernen, indem ich die Platten immer und immer wieder abgespielt habe. Und das war…
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