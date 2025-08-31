Cam live on tour

Bei einem Freundschaftskick in Düsseldorf haben sich Iron Maiden-Mastermind Steve Harris und Heavy Metal-Queen Doro Pesch getroffen.

Es ist allseits bekannt: Das Herz von Steve Harris schlägt neben dem Heavy Metal auch für Fußball (und im Besonderen für die Premiere League-Mannschaft West Ham United). So verwundert es nicht, dass sich der Iron Maiden-Bassist während der aktuellen Europatournee seiner Band Zeit für einen freundschaftlichen Kick genommen hat. Übrigens: Mit dem Promo Code METALWEIN sichert ihr euch Flaschen des begehrten Rotweins „Darkest Red“ von Iron Maiden auf vinoscout.de! Und habt die Chance, zwei Tickets für das Konzert in der Berliner Waldbühne am 30.07.2025 zu gewinnen! Legendentreffen Dafür hat man im Vorfeld im Vorfeld des ausverkauften Konzerts von Iron Maiden…