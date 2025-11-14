Charly Klauser live on tour

Der Amorphis-Sänger Tomi Joutsen äußert im Interview seine Meinung zur Nutzung von Computern und KI in der Musik.
Tomi Joutsen, die Stimme der finnischen Melodic Death-Metaller Amorphis, sprach mit Jovan Ristić von Altnote über Computer-Plug-ins und Künstliche Intelligenz in der Musik - und äußerte sich dabei zwiegespalten. Auf die Frage, wie er die Fähigkeiten von KI und Maschinen in Kunst und Musik einschätzt, antwortet der Frontmann: "Um ehrlich zu sein weiß ich nicht, wie viel Maschinen überhaupt schon können. Es ist schwierig, weil jeder eine Band natürlich lieber hört, wenn sie echte Verstärker, Gitarren, Trommeln und Instrumente nutzt. Aber ich glaube, dass die meisten Leute heutzutage Plug-ins und Ähnliches für alles benutzen. Wenn man darüber nachdenkt, ist es…
