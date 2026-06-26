Chefdenker live on tour

Sabaton "The Legendary Tour - Part 2" kommt 2027 nach Europa. Im April stehen fünf Shows in Deutschland an.
Nach dem Erfolg ihrer spektakulären Arenatournee im Jahr 2025, zu deren Highlights eine Burg auf der Bühne sowie eine mechanische Zugbrücke gehörten, kündigen Sabaton nun den zweiten Teil der „The Legendary Tour“ an. Die Band äußert sich wie folgt: “Nachdem wir 2025 eine der größten Arenatourneen mit über 20 Lastwagen und mehr als 200 Crewmitgliedern absolviert hatten, konnten wir es nicht einfach bei Kapitel eins belassen! Wir freuen uns sehr, bekanntgeben zu dürfen, dass ,The Legendary Tour – Part 2‘ 2027 nach Europa kommt! Erneut werden wir von ,The Legendary Orchestra‘ begleitet, zusammen mit den talentierten Gast-Stars Noa Gruman, Tina Guo…
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