Coogans Bluff live on tour

Wenn’s läuft, dann richtig. Dominum erfahren derzeit einigen Rückenwind — und legen mit NIGHT IS CALLING ihr drittes Studiowerk vor.
Das komplette Interview mit Dominum findet ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Nicht wenige andere düstere Bands wie beispielsweise Ghost oder Slipknot erfinden sich in Teilen von Album zu Album neu – etwa, was Masken oder Bühnenpersönlichkeiten angeht. Gibt es diesbezüglich Überlegungen bei euch im Dominum-Universum? Felix Heldt: Es gibt schon Überlegungen. Warum das bei Ghost so gut funktioniert, ist, weil Tobias Forge, was das betrifft, ein richtiger Freak ist. Das ist einfach sein Ding — dieses Mythische, dieses…
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