Coroner live on tour

Bevor sich Hannes Braun von der Bühne verabschiedet, hauen Kissin’ Dynamite noch ein letztes Werk mit dem Sänger raus.

Kissin’ Dynamite hatten im August 2025 schon angekündigt, dass sich Frontmann Hannes Braun aus der Live-Besetzung der Gruppe zurückziehen wird. Der Sänger und Produzent will sich die Strapazen von Konzertreisen nicht länger antun. Diesen Herbst stehen noch drei letzte Shows mit dem Blondschopf an — in Neu-Ulm, Hamburg und Köln (Tickets gibt’s hier). Doch damit nicht genug: Die Schwaben schenken den Fans sogar noch ein finales Studioalbum mit Hannes am Mikrofon. Für die Fans Der mittlerweile neunte Longplayer des Quintetts heißt wie Band selbst — KISSIN’ DYNAMITE — und erscheint am 18. September 2026. "Das neue Album entstand auf Wunsch…