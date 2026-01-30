Toggle menu

Cruz Beckham live on tour

März 2026

Alles über Cruz Beckham

Ice Nine Kills: Drehbuch für Horrorfilm ist fertig
Spencer Charnas, Ice Nine Kills @ O2 Academy Manchester, 4. Juni 2023
Ice Nine Kills haben 2026 viel vor: Spencer Charnas und Co. schrauben an ihrem ersten Horrorfilm sowie an einem neuen Longplayer.
Eingefleischte Fans von Ice Nine Kills dürften es sowieso bereits mitbekommen haben: Die Horror-Metaller, welche mit ihren epischen und aufwendig produzierten Musikvideos sicher schon in diese Richtung vorgefühlt haben, wagen sich auf neues Terrain. So werkelt die US-Formation an einem Grusel-Streifen, welcher den Titel ‘The Slashin’ Of The Christ’ trägt. Langeweile kommt nicht auf Die jüngste Neuigkeit hierzu hat Frontmann Spencer Charnas nun im Interview mit dem britischen Metal Hammer ausgeplaudert: Das Drehbuch für den Film ist fertig. Zunächst beschreibt der Ice Nine Kills-Sänger die Herangehensweise der Band: "Wie bei allem, was wir tun, gibt es Horror und Gewalt, aber es gibt…
