Cruz Beckham live on tour

Ice Nine Kills haben 2026 viel vor: Spencer Charnas und Co. schrauben an ihrem ersten Horrorfilm sowie an einem neuen Longplayer.
Eingefleischte Fans von Ice Nine Kills dürften es sowieso bereits mitbekommen haben: Die Horror-Metaller, welche mit ihren epischen und aufwendig produzierten Musikvideos sicher schon in diese Richtung vorgefühlt haben, wagen sich auf neues Terrain. So werkelt die US-Formation an einem Grusel-Streifen, welcher den Titel ‘The Slashin’ Of The Christ’ trägt. Langeweile kommt nicht auf Die jüngste Neuigkeit hierzu hat Frontmann Spencer Charnas nun im Interview mit dem britischen Metal Hammer ausgeplaudert: Das Drehbuch für den Film ist fertig. Zunächst beschreibt der Ice Nine Kills-Sänger die Herangehensweise der Band: "Wie bei allem, was wir tun, gibt es Horror und Gewalt, aber es gibt…
