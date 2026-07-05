Cuatro Pesos de Propina live on tour

Der Kinofilm ‘Burning Ambition’ zeichnet den Weg von Iron Maiden aus der Club-Szene auf die größten Bühnen der Welt nach.
Das komplette Interview mit Nicko McBrain über ‘Burning Ambition’ findet ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Du warst damals sehr wütend darüber, dass Bruce die Band verlassen wollte. Wie blickst du heute darauf zurück? Nicko McBrain: Ich war definitiv derjenige, der am offensten darüber gesprochen hat. Nach dem Treffen 1999 in Brighton, bei dem beschlossen wurde, dass Bruce und Adrian zurückkehren würden, gingen Bruce, Janick und ich noch in einen Pub. Dort legte ich meinen Arm um Bruce und…
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