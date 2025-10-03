Curly Strings live on tour

Wie seine Junkyard-Band-Kollegen mitteilten, starb Sänger David Roach nach langem Kampf an seiner Krebserkrankung.

Am Samstag, den 2. August 2025 teilten David Roachs Junkyard-Band-Kollegen die folgende Nachricht über die Sozialen Medien: "Nach einem mutigen Kampf gegen den Krebs ist David letzte Nacht friedlich in den Armen seiner Frau eingeschlafen. Er war ein talentierter Künstler, Performer, Songwriter und Sänger - aber allem voran ein hingebungsvoller Vater, Ehemann und Bruder. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und jedem, der ihn geliebt hat." Vergangenen Februar wurde verkündet, dass David Roach mit einer aggressiven Krebsform diagnostiziert wurde. Später stellte sich heraus, dass er gegen ein aggressives Plattenepithelkarzinom im Kopf-, Hals- und Rachenbereich kämpfte. Wie er auf Instagram berichtete, erhielt…