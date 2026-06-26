Day We Ran live on tour

Das finale Stelldichein der brasilianischen Metal-Ikonen Sepultura steht an — es steigt diesen Sommer in São Paulo.
Sepultura befinden derzeit in den Vereinigten Staaten von Amerika auf Abschiedstournee, welche nun ein tatsächliches Enddatum bekommen hat. Denn die Brasilianer haben ihr letztes Konzert angekündigt. So werden sich Gitarrist Andreas Kisser, Frontschreihals Derrick Green, Bassist Paulo Jr. sowie Schlagzeuger Greyson Nekrutman am 7. November 2026 von der Live-Bühne verabschieden. Stattfinden wird "der historische Auftritt, welcher das Ende einer der einflussreichsten Reisen in der Geschichte des weltweiten Heavy Metal markieren wird", in der Mercado Livre Arena Pacaembu in São Paulo. Lautstarker Abschied Die Gruppe hat sich die Mercado Livre Arena Pacaembu nicht von ungefähr ausgesucht, das Stadion hat eine besondere Bedeutung…
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