Dennis van Aarssen live on tour

Queens Of The Stone Age können leider nicht an der Spree aufspielen. Die Location kann die Produktion nicht wie geplant umsetzen.
Für Fans der Queens Of The Stone Age ist die aktuelle Tournee eine ganze besondere. Dabei handelt es sich nämlich nicht um eine reguläre Stoner Rock-Show von Band-Mastermind Josh Homme und Co., sondern ein intimes Happening. Die Vorlage zu "The Catacombs Tour" ist das Konzert der Gruppe vom 8. Juli 2024 in den Katakomben von Paris. Nun sah sich das Quintett zu einem folgenschweren Schritt gezwungen. Kommunikationsfehler Denn das für den morgigen Donnerstag, den 23. Oktober 2025 angesetzte Stelldichein in Berlin kann nicht wie geplant stattfinden, teilen Queens Of The Stone Age mit. Der Grund: Das Theater des Westens kann…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.