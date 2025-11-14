Die Hamburger Goldkehlchen live on tour

Die Hardcore-Legenden Agnostic Front veröffentlichen noch dieses Jahr ein neues Album. Die erste Single ist bereits erschienen.
Sechs Jahre nach GET LOUD! kündigen Agnostic Front ein neues Studioalbum an. ECHOES IN ETERNITY soll am 7. November via Reigning Phoenix Music erscheinen. Mit ‘Way Of War’ gibt es auch schon eine erste Single-Auskopplung. Die Platte ließ so lange auf sich warten, da Frontmann Roger Miret 2021 die Diagnose Krebs erhielt. Infolgedessen musste er sich zwei Operationen und einer ganzen Reihe von Behandlungen unterziehen. Inzwischen sind keinerlei Anzeichen auf Krebs festzustellen und der Sänger gilt als geheilt. Echos in der Ewigkeit Nach ihrem fulminanten Auftritt beim diesjährigen Summer Breeze gibt es nun also neues Material. Über die Single ‘Way…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.