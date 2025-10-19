Die Sterne live on tour

Ein Debütwerk, bei dessen Tournee ein anderer Sänger dabei ist als auf der Aufnahme? Vor 35 Jahren machten Benediction es möglich.
1990 veröffentlichte die britische Death-Metal-Formation Benediction ihr erstes Studioalbum. Ein Werk namens SUBCONSCIOUS TERROR, das mit seinen neun Songs in kompakten 34 Minuten einen bleibenden Eindruck in der Szene hinterließ. Gegründet 1989 in Birmingham, bestand das Quintett damals aus Mark "Barney" Greenway, Peter Rew, Darren Brookes, Paul Adams und Ian Treacy. Die Aufnahmen fanden in zwei Sessions statt: im September 1989 und im Januar 1990. Sie spiegeln die rohe Energie einer jungen Band wider, die gerade erst ihre Stimme gefunden hat. Jeder (Benediction-)Sänger braucht eine Findungsphase Bereits nach dem 1989er-Demo THE DREAMS YOU DREAD nahmen Nuclear Blast die Band unter…
