Dug live on tour

Watain geben sich selbst noch drei Jahre: Die Band will eine letzte Platte raushauen und sich dann selbst zum 30. Jubiläum zu Grabe tragen.
Traurige Nachrichten erreichen uns aus dem Hause Watain. Die Black-Metaller haben am Wochenende ihr achtes und letztes Studioalbum angekündigt. Es soll 2028 passend zum 30. Jubiläum der Gruppe um Frontmann und Bassist Erik Danielsson, Gitarrist Pelle Forsberg sowie Schlagzeuger Håkan Jonsson erscheinen. Danach wollen sich die Schweden auflösen, wofür sogar schon der 20. September 2028 als Datum feststeht. Zu den Gründen hierfür will die Band noch nicht, sondern erst zu gegebener Zeit sprechen. Abgang mit Pauken & Trompeten "Meine Damen und Herren, Follower, Verbündete und Unterstützer, dies ist eine feierliche Übertragung aus dem Tempel von Watain", leitet die Formation ihre…
