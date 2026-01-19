Elie Zoé live on tour

Die schwedische Death Metal-Institution The Crown verabschiedet sich 2026 nach einer letzten Tournee aus dem Business.

Traurige Nachrichten für Fans von The Crown. Die schwedischen Death-Metaller haben angekündigt, sich nach 35 Jahren aus der Szene zurückzuziehen. Erst 2024 veröffentlichte das Quintett sein zwölftes Studioalbum CROWN OF THORNS. Nun wurde eine Abschiedstournee angekündigt. 35 Jahre Death Metal-Chaos In ihrem Statement schreiben sie: "Nach 35 Jahren Kreativität und Death Metal-Chaos ist die Zeit gekommen, die Reise von The Crown zu Ende zu bringen. 2026 wird nicht nur unser letztes Jahr für Liveshows, sondern auch das letzte Kapitel der Band. Wir wollen unter unseren eigenen Bedingungen gehen und alles feiern, wofür die Band je gestanden hat: Energie, Leidenschaft und die…