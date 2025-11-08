Elif live on tour

Nefarious haben erst dieses Jahr debütiert, und schon verzeichnet die Supergroup den ersten Besetzungswechsel. Will Carroll äußert sich.

Erst im Frühjahr stellten sich Nefarious offiziell vor. Am 18. Juli veröffentlichte die Truppe bestehend aus Sänger Katon W. De Pena (Hirax), Bassist Tom Gears (Blind Illusion, Ancient Mariner), Schlagzeuger Will „Beastman“ Carroll (Death Angel) sowie den Gitarristen Rick Hunolt (Ex-Exodus, Diehumane) und Doug Piercy (Heathen, Anvil Chorus) ihr Debütalbum ADDICTED TO POWER. Doch anscheinend hat das Projekt nicht für alle Mitglieder dieselbe Priorität. De Pena ist nämlich schon raus. Fehlende Kommunikation Will Carroll war jüngst zu Gast bei Zetro's Toxic Vault, wo er mit Ex-Exodus-Frontmann Steve „Zetro“ Souza über die Situation sprach. „Es hat nicht geklappt“, meint der Drummer.…