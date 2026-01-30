Em Beihold live on tour

Ghost reüssieren mal wieder mit einem Cover: Die Fan-Lieblinge haben sich dafür einen alten Pet Shop Boys-Track ausgesucht.
Ghost spinnen ihr Sagengut ein wenig weiter — allerdings halten es Bandboss Tobias Forge und Co. diesmal mit dem lediglich zweieinhalb Minuten langen Video relativ knapp. Darin verkündet Frater Imperator zwei Neuigkeiten: Zum einen hat die Gruppe am heutigen 16. Januar 2026 offiziell ihr Cover des Pet Shop Boys-Klassikers ‘It’s A Sin’ rausgehauen. Zum anderen bedeutet dies jedoch nicht, dass es eine zusätzliche EP mit weiteren Neuinterpretationen bekannter Songs gibt. Cover-Liebhaber Bislang lag ‘It’s A Sin’ nur als 7''-Vinyl-Bonus-Single den Deluxe-Editions des 2018er-Werkes PREQUELLE bei — nun ist es auf sämtlichen Streaming-Plattformen zu finden sowie unten als cooles Retrovideo in…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.