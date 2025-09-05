Ennio live on tour

Die Wirtschaft Großbritanniens hat laut einer Universitätsanalyse stark vom letzten Konzert von Ozzy Osbourne profitiert.
Das letzte Konzert von Ozzy Osbourne und Black Sabbath spülte einige Millionen Britische Pfund in die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs. Laut einem Bericht der BBC beläuft sich der Betrag auf 33,8 Millionen Britische Pfund (39 Millionen Euro beziehungsweise 45 Millionen US-Dollar). Mit 27.6 Millionen Britischen Pfund (31,9 Millionen Euro beziehungsweise 37,1 Millionen US-Dollar) verbleibt der Großteil davon in der Region West Midlands mit Birmingham als Verwaltungssitz. Enorme Wirkkraft Dr. Matt Lyons hat die Untersuchung durchgeführt und kommentiert: "Als regionale Wirtschaftswissenschaftler von der Universität von Birmingham dachten wir, dass wir unseren Teil dazu beitragen, das Vermächtnis von Ozzy Osbourne zu ehren,…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.