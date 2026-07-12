Erection live on tour

Lord Of The Lost verabschieden sich von zwei Mitgliedern: Pi Stoffers und Klaas Helmecke kehren der Band den Rücken.
Bei Lord Of The Lost dreht sich das Personalkarussell. Die Gothic-Metaller aus Hamburg müssen zwei Musiker ziehen lassen. Es handelt sich um Gitarrist Pi "π" Stoffers sowie Bassist Klaas "Class Grenayde" Helmecke. Beide haben unterschiedliche Gründe für ihren Ausstieg. Stoffers steht der Sinn schlicht und einfach nach Veränderung. Für Helmecke ist der Schritt unumgänglich, damit er sich weiter seiner psychischen Gesundheit widmen kann. Für immer Teil der Familie "Die OPVS NOIR-Ära neigt sich dem Ende", beginnt das Statement der Gruppe hierzu. "Jedem Ende wohnt bekanntermaßen ein Neuanfang inne, und auch die Möglichkeit für Veränderung. Vor Veränderung haben wir uns nie…
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