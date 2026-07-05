Feuerschwanz live on tour

Rauhbein

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Folk Rock

Das Leben bei Rauhbein kann rau sein – vor allem als Instrumentalist. Anfang 2026 flog die komplette Besetzung raus, was laut Frontmann und Kopf der Band Henry in der Geschichte seiner Forma­tion nicht ungewöhnlich ist. Das letzte Album ADRENALIN erreichte 2024 Platz zehn der Deutschen Charts, und ich prophezeie, dass REBELLEN & HELDEN das noch […]