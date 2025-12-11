Fine live on tour

In einem Instagram-Post äußert sich der ehemalige Deep Purple- und Rainbow-Gitarrist Ritchie Blackmore zu seiner Gesundheit.
Blackmore's Night-Gitarrist Ritchie Blackmore musste zuletzt wegen schweren gesundheitlichen Problemen alle seine Tourdaten in den USA absagen. Nun erklärt der 80-Jährige auf Instagram, was vorgefallen ist. In dem Statement heißt es: "Ritchie würde gerne seine Beweggründe erklären, die aktuellen Konzerte zu verschieben", bevor Blackmore selbst zu Wort kommt. Der Musiker schreibt: "Eine kurze Geschichte für die, die nichts Besseres zu tun haben: Ich habe schon lange mit Bandscheibenvorfällen an der Lenden- und Halswirbelsäule zu kämpfen. Migräne Aufgrund dessen ließ ich mir vor einer Tournee immer Rückenspritzen verabreichen, die mir mit dem Schmerz helfen. In letzter Zeit habe ich auch noch lähmende…
