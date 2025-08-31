Florence & The Machine live on tour

Mit FIRE UPON YOUR LANDS veröffentlicht die schwedische Death Metal-Institution Unleashed ihr 15. Studiowerk – und ändert rein gar nichts am altbewährten Rezept.
Das komplette Interview mit Unleashed findet ihr in der METAL HAMMER-Augustausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Es gibt nur wenige Bands, die derart konstant zu Werke gehen wie Unleashed. Seit über 35 Jahren frönen Vokalist/Bassist Johnny Hedlund und seine Mannen schwedischem Death Metal ohne Kompromisse. Den letzten Personalwechsel verzeichnete die Gruppe 1995; überhaupt standen im offiziellen Line-up – neben dem aktuellen Quartett – lediglich zwei weitere Personen. Eine davon, nämlich Urgitarrist Fredrik Lindgren, verstarb vor wenigen Monaten. Zu Beginn des Gesprächs erinnert Hedlund an die wichtige…
