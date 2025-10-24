Fly By Midnight live on tour

In der neuen Biografie Ozzy Osbourne erfahren Fans mehr über seine gesundheitlichen Schwierigkeiten — insbesondere mit seinem Herzen.

Die offizielle Todesursache von Ozzy Osbourne war bekanntlich ein Herzinfarkt in Kombination mit koronarer Arterienkrankheit (verengte Blutgefäße) und Parkinson als Mitursachen. In seinen Memoiren ‘Last Rites’, welche am 15. Oktober über den Heyne-Verlag auf den deutschen Markt kommen, hat der Black Sabbath-Frontmann vor seinem Tod noch skizziert, welche Herzprobleme ihn konkret plagten. Besten Dank auch! Wie das britische Musikmagazin NME berichtet, haben Ärzte bei Ozzy Osbourne eine "unzuverlässige Herzklappe" diagnostiziert, die "zu 80 Prozent blockiert" war. Darüber hinaus hat die Blutvergiftung, welche er sich bei einer seiner Operationen zugezogen hat, zu Herzrhythmusstörungen geführt: "Das ist wie, wenn das Herz den…