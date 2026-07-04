Foreigner live on tour

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Oktober 2027

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Corrupted Blood Pit Session mit geheimem Headliner
Corrupted-Blood
Corrupted Blood Records lädt zur zweiten Edition der "Pit Session"-Konzertreihe in Berlin - mit geheimem Headliner.
[Update:] Der geheime Headliner der zweiten Corrupted Blood Pit Session, die am 29.5. in Berlin stattfindet (siehe unten) ist nun bekannt! Es handelt sich um die aufstrebenden Stuttgarter Thrasher Violent Vortex:   Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an   Ein Beitrag geteilt von Corrupted Blood Records (@corruptedblood.rec) -- Mit Corrupted Blood Records hat Maximilian "HandOfBlood" Knabe Ende vergangenen Jahres sein eigenes Metal-Label gestartet. Dieses lädt am Freitag, 29.05., zur Corrupted Blood Pit Session #002 im Berliner Modus. Wie schon bei der ersten Corrupted Blood Pit Session verspricht auch das zweite Event der Konzertreihe: ein kleiner Club und kompletter Abriss…
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