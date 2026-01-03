Forest Blakk live on tour

Zwei Metallica-Fans erhielten ein lebenslanges Konzertverbot in Perth, da sie während des Konzerts auf einen Lautsprecherturm geklettert sind.

Zwei australische Metallica-Fans sehen sich aktuell mit lebenslänglichen Hausverboten im Optus Stadium in Perth konfrontiert. Während des Metallica-Konzerts in Perth am 1. November kletterten sie einen Lautsprecherturm hinauf. Ein Video der Aktion gibt es unten. Gefährliche Aktion Der zwanzigjährige Beau William Loch Rollings und sein 23 Jahre alter Freund Rory Hugh Culpert haben das Optus Stadium in Perth während des dort stattgefundenen Metallica-Konzerts am 1. November offenbar mit einer Boulderhalle verwechselt: Während der Show sprangen die beiden über eine Sicherheitsbarriere und erklommen den zentralen Turm des Konzertstadions, wo sie sich Angaben zufolge in Höhen zwischen zehn und fünfzig Metern festklammerten.…