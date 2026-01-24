Fortuna Ehrenfeld live on tour

Gitarrist Simon Levko und Subway To Sally gehen getrennte Wege.
Nach 35 gemeinsamen Jahren trennen sich die Folk Metaller Subway To Sally von Gründungsmitglied Simon Levko. Das teilen der Musiker und die Band auf Social Media mit. Dort heißt es vom Gitarristen: "Liebe Subway-To-Sally-Familie, nach 35 Jahren ist es Zeit, ein Kapitel zu schließen: Ich verlasse Subway To Sally. Diese Band war für mich über Jahrzehnte hinweg viel mehr als „nur“ Musik – sie war Zuhause, Abenteuer, Herausforderung, Freundschaft, Bühne, Herzklopfen. Wir haben gemeinsam unzählige Kilometer, Konzerte, Festivals, Studiotage, viele Höhen und auch schwierige Momente erlebt. Es war eine lange und aufregende Reise, die für mich nun endet. Ich möchte…
