Freude live on tour

Die spezielle Variante von A MAXIMUM TRIBUTE TO IRON MAIDEN im Jewelcase ist streng limitiert - natürlich auf 666 Stück.
Vor Kurzem veröffentlichten Iron Maiden das Fotobuch ‘Infinite Dreams’ und laden dazu ein, ihre 50-jährige Geschichte anhand von Bildern Revue passieren zu lassen. METAL HAMMER widmet dem Schmuckstück die aktuelle Titelgeschichte und blättert gemeinsam mit den Gitarristen Dave Murray und Adrian Smith sowie Buchkurator Ben Smallwood durch den Bildband. Begleitet wird das Feature in der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe durch ein aktuelles Tour-Poster sowie eine exklusive Tribute-CD: A MAXIMUM TRIBUTE TO IRON MAIDEN. Auf dem Iron Maiden-Tribute-Album, welches ihr nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 11/2025 bekommt, verneigen sich Bands wie Sabaton, Lord Of The Lost, Primal Fear oder Savage Messiah mit…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.