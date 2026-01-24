Toggle menu

friqtao live on tour

Alles über friqtao

Mötley Crüe: Nikki Sixx ist stolz auf Vince Neil
Tommy Lee, Nikki Sixx, Vince Neil und Mick Mars (v.l.) von Mötley Crüe bei der Pressekonferenz zu ihrer Reunion-Tour mit Def Leppard, Poison und Joan Jett
Dass Vince Neil nach seinen Schlaganfällen dieses Jahr schon wieder mit Mötley Crüe auf der Bühne stand, macht seine Kollegen mächtig stolz.
Erst Ende September war Mötley Crüe–Frontmann Vince Neil war zu Gast bei Eddie Trunk, wo er näher auf seinen Schlaganfall vom vergangenen Dezember einging. Dabei gestand er auch, dass er nicht nur einen, sondern insgesamt vier Schlaganfälle hatte. Gegenüber dem Las Vegas Review-Journal erklärte der Sänger, dass er sogar wieder laufen lernen musste. Dass er nur wenige Monate später wieder auf der Bühne steht, hätte zu diesem Zeitpunkt niemand gedacht. Zusammenhalt Nun war auch Neils Kollege Nikki Sixx bei Eddie Trunk, wo er zunächst über die „The Return Of Carnival Of Sins“-Tour 2026 sprach. Die Tournee soll am 17. Juli…
