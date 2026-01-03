Frittenbude live on tour

Neben den üblichen Verdächtigen konnten sich auch ein paar Metal-Bands in der Liste der erfolgreichsten Tour-Acts seit 2001 platzieren.
Pollstar vermeldet zum Jahresende stets die erfolgreichsten Tourneen des aktuellen Sonnenumlaufs. Als kleines Vorableckerli hat das Branchen-Magazin eine andere spannende Rangliste rausgehauen: Die beliebtesten Live-Künstler des Millenniums. Auch wenn ganz an der Spitze vornehmlich Pop(-Rock-)Acts zu finden sind, haben es doch Metallica, Bon Jovi, Iron Maiden und Guns N’ Roses in die Auflistung geschafft. Beachtliche Zahlen So machen es sich James Hetfield, Lars Ulrich, Robert Trujillo und Kirk Hammett auf Platz 8 gemütlich. Metallica haben seit 2001 insgesamt rund 15,5 Millionen Tickets für 562 Shows abgesetzt und damit knapp 1,5 Milliarden US-Dollar eingenommen. Direkt dahinter rangieren Bon Jovi mit 13,9…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.