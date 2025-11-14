Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Fritzi Ernst live on tour

teilen
mailen
teilen

Alles über Fritzi Ernst

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Rock am Ring 2026: Iron Maiden, Volbeat & Sabaton bestätigt
Bruce Dickinson mit Iron Maiden live im Metropolitano Stadium in Madrid am 5. Juli 2025
Fans von Rock am Ring und Rock im Park dürfen sich über reichlich metallische Neuzugänge freuen, darunter Iron Maiden, Landmvrks und Trivium.
Für die nächstjährigen Ausgaben von Rock am Ring und Rock im Park standen bislang lediglich Linkin Park als Headliner fest. Nun haben die Veranstalter eine ganze Wagenladung weiterer Bands für die vom 5. bis 7. Juni 2026 zum einen am Nürburgring sowie zum anderen auf dem Nürnberger Zeppelinfeld stattfindenden Zwillings-Festivals bestätigt. Insgesamt kommt das Line-up erstaunlich metallisch daher. Rekord-Resonanz Neu mit dazu sind unter anderem Iron Maiden (welche ihre "Run For Your Lives"-Show mitbringen), Volbeat , Sabaton, Architects, Within Temptation und Trivium gekommen. Für Metalheads ebenfalls interessant dürften A Perfect Circle, Babymetal, Bad Omens, Electric Callboy, Hollywood Undead, Ice Nine…
Weiterlesen
Zur Startseite