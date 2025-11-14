Fritzi Ernst live on tour

Fans von Rock am Ring und Rock im Park dürfen sich über reichlich metallische Neuzugänge freuen, darunter Iron Maiden, Landmvrks und Trivium.

Für die nächstjährigen Ausgaben von Rock am Ring und Rock im Park standen bislang lediglich Linkin Park als Headliner fest. Nun haben die Veranstalter eine ganze Wagenladung weiterer Bands für die vom 5. bis 7. Juni 2026 zum einen am Nürburgring sowie zum anderen auf dem Nürnberger Zeppelinfeld stattfindenden Zwillings-Festivals bestätigt. Insgesamt kommt das Line-up erstaunlich metallisch daher. Rekord-Resonanz Neu mit dazu sind unter anderem Iron Maiden (welche ihre "Run For Your Lives"-Show mitbringen), Volbeat , Sabaton, Architects, Within Temptation und Trivium gekommen. Für Metalheads ebenfalls interessant dürften A Perfect Circle, Babymetal, Bad Omens, Electric Callboy, Hollywood Undead, Ice Nine…