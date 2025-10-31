Toggle menu

Gabrielle Aplin live on tour

April 2026

Alles über Gabrielle Aplin

Brent Hinds hatte Musik für ganzes Album auf Halde
Brent Hinds mit Mastodon am 10. November 2023 beim VII Mexico Metal Fest im Parque Fundidora in Monterrey, Mexiko
Wie ein Band-Kollege von Brent Hinds offenbart, hatte der einstige Mastodon-Gitarrist noch reichlich Songs auf Lager.
Der neulich verstorbene, ehemalige Mastodon-Gitarrist Brent Hinds hatte einiges an Musik in der Hinterhand. Dies plauderte nun ein früherer Kollege aus einer anderen Band aus. Hierbei handelt es sich um Schlagzeuger Duane Trucks, mit dem der lockige Saitenhexer im Psychobilly-Nebenprojekt Fiend Without A Face gemeinsame Sache machte. Cool wie Sau Im Interview mit dem britischen Metal Hammer verriet Trucks nun: "Brent hatte ein ganzes Album, das noch nicht ans Tageslicht gekommen ist. Er schickte mir ein ganzes Album von Liedern — und es ist cool wie Sau." Darüber, was mit diesen Kompositionen noch passieren könnte und ob sie womöglich in irgendeiner Form…
